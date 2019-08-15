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النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد

النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد
http://almnatiq.net/?p=762961
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجهت شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد عند تقدمهم لطلب إصدار وثيقة تأمين.
وأضافت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن المؤسسة بينت أن الهدف من هذا التوجيه هو تحفيز نمو قطاع التأمين وتحسين خدمة التأمين ضد الغير، وتشجيع القيادة الآمنة.

يذكر أن “ساما” كانت قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات، مشيرة في بيان لها إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد بزيادة عدد السنوات لتصل إلى 30% لمن لم توجد عليه مطالبات حتى 3 سنوات.

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