صحافية تركية تنشر صورة من داخل القاعدة التركية في الدوحة وتعلق:”أنقرة تبسط سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي”

المناطق - متابعات

زارت الصحافية التركية هنادي فرات القاعدة التركية الجديدة في الدوحة، وقالت إن أنقرة بسطت سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي.

ونشرت فرات صور لها مع بعض القيادات العسكرية من داخل القاعدة التركية الجديدة في قطر.

وأوضحت فرات في مقالها بالصحيفة التركية، أن تركيا تعمل على بسط نفوذها مع خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي على حد سواء.

وذكرت أنها زارت القوات التركية في الدوحة، واستمعت في ثكنة طارق بن زياد لقائد القوات المسلحة التركية وقائد القوات البرية العقيد مصطفى ايدن. وأضافت «يواصل الجيش التركي مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية – التركية، وسوف يرتفع العدد قريبًا».

يذكر أنه سيتم افتتاح القاعدة في فصل الخريف، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.