احدث الأخبار

صحافية تركية تنشر صورة من داخل القاعدة التركية في الدوحة وتعلق:”أنقرة تبسط سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي”
أبرز المواد
 تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح موسم الحج من خلال تحليلات 6.7 مليون تغريدة
أبرز المواد
 النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد
أبرز المواد
 وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده
منطقة تبوك
 قنصلية المملكة في مومباي للمواطنين : إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند
أبرز المواد
 300 إعلامي من مختلف دول العالم يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين في جدارية ” شكر الملك سلمان “
أبرز المواد
 “الغالية” تتالق في انطلاقة سباقات ولي العهد للهجن.. و”العنود”الأسرع وصولا لخط النهاية
أبرز المواد
 مسرح ديار العز في بلجرشي يستضيف ذوي الاحتياجات الخاصة ..ويحقق امنيه الكفيف الغامدي
منطقة الباحة
 الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م
منطقة تبوك
 اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
 ضيوف خادم الحرمين الشريفين: الخدمات والتسهيلات والرعاية الكاملة التي سخرت لنا تفوق الوصف
أبرز المواد
 قطار الحرمين السريع ينجح في نقل الحجاج بين مكة والمدينة للمرة الأولى خلال حج 1440
أبرز المواد
صحافية تركية تنشر صورة من داخل القاعدة التركية في الدوحة وتعلق:”أنقرة تبسط سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي”

صحافية تركية تنشر صورة من داخل القاعدة التركية في الدوحة وتعلق:”أنقرة تبسط سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي”

أبرز المواد
تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح موسم الحج من خلال تحليلات 6.7 مليون تغريدة

تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح موسم الحج من خلال تحليلات 6.7 مليون تغريدة

أبرز المواد
النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد

النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد

أبرز المواد
وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده

وزير الداخلية يواسي محافظ الوجه في وفاة والده

منطقة تبوك

صحافية تركية تنشر صورة من داخل القاعدة التركية في الدوحة وتعلق:”أنقرة تبسط سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي”

صحافية تركية تنشر صورة من داخل القاعدة التركية في الدوحة وتعلق:”أنقرة تبسط سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي”
http://almnatiq.net/?p=762967
المناطق - متابعات

زارت الصحافية التركية هنادي فرات القاعدة التركية الجديدة في الدوحة، وقالت إن أنقرة بسطت سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي.

ونشرت فرات صور لها مع بعض القيادات العسكرية من داخل القاعدة التركية الجديدة في قطر.

وأوضحت فرات في مقالها بالصحيفة التركية، أن تركيا تعمل على بسط نفوذها مع خلال تعزيز الهيكل الأمني والعسكري والسياسي على حد سواء.

وذكرت أنها زارت القوات التركية في الدوحة، واستمعت في ثكنة طارق بن زياد لقائد القوات المسلحة التركية وقائد القوات البرية العقيد مصطفى ايدن. وأضافت «يواصل الجيش التركي مهامه في الدوحة تحت مسمى قيادة القوات القطرية – التركية، وسوف يرتفع العدد قريبًا».

يذكر أنه سيتم افتتاح القاعدة في فصل الخريف، ومن المتوقع أن يفتتحها أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

روابط ذات صلة

تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح موسم الحج من خلال تحليلات 6.7 مليون تغريدة

تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد نجاح موسم الحج من خلال تحليلات 6.7 مليون تغريدة
النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد

النقد توجه شركات التأمين بتقديم خصم خاص للسائقين الجدد
قنصلية المملكة في مومباي للمواطنين : إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند

قنصلية المملكة في مومباي للمواطنين : إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*