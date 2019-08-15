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أكد على أهمية تنفيذ المشروعات بالمناطق الجبلية

أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم

أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم
http://almnatiq.net/?p=763003
فيفاء - فضة عطيف

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان اليوم ، محافظة فيفاء ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة .
والتقى سموه خلال الزيارة بعدد من مشايخ وعرائف قبائل فيفاء واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير أبرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها بالمناطق الجبلية ، ووجه سموه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ، مثمنًا دور المواطنين في التعاون مع كافة الإدارات لما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة للجميع .
كما قام سمو أمير منطقة جازان بجولة ميدانية وقف خلالها على عددا من المشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة فيفاء واستمع الى شرح مفصل عن تلك المشاريع من محافظ فيفاء ومن مسؤولي الجهات المعنية ، وذلك بما يعود على المواطنين والأهالي بالنفع والفائدة تنمويا .

ونوه سموه ؛ في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية والتي تأتي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- .
حضر الزيارة محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني والمستشار بوزارة العدل رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وشيخ شمل فيفاء علي بن حسن الفيفي وعدد من المسؤولين من مدراء الجهات الحكومية بالمحافظة .

 

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