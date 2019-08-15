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مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ

مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ

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نفخر بهذه القدرات المشرفة لأبناء الوطن على إدارة هذه المناسبة العظيمة

مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ

مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ
http://almnatiq.net/?p=763013
وادي الدواسر - فالح الدوسري
هنأ مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري  ، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ، وما شهده من تنظيم وجهود وجاهزية وقدرات هائلة حرصت الدولة -رعاها الله- على توفيرها للحجاج.
وقال مدير تعليم وادي الدواسر : “يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح موسم حج ١٤٤٠هـ، وقدرة ضيوف الرحمن على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، وأنه من خلال دعم مقامكم الكريم تم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، وكذلك من خلال تكاتف أبناء وبنات الوطن من المتطوعين والمتطوعات مع القيادة الحكيمة تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرات أبناء الوطن على إدارة هذه المناسبة العظيمة”.
وذكر الدكتور العُمري أن إدارة تعليم وادي الدواسر أولت الجانب التدريبي للكشافة المشاركين في موسم الحج، أهمية كبيرة من خلال برنامج يضم عدة دورة تدريبية في الكثير من التخصصات الطبية والإسعافية وإدارة الحشود، ومهارات التعامل مع الحجاج، فضلاً عن العديد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية.
وأكد العُمري أن القيادة الحكيمة – أعزها الله – أثبتت للجميع ، جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين عامًا بعد عام من تطور في مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، وإدارة منظومة الحج، مؤكداً أن المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وهي مستشعرة شرف الخدمة وحمل الأمانة العظيمة.
وقال العُمري شرف الخدمة والاهتمام بالحرمين الشريفين تتجلى في مناسبة الحج تحت إشراف وتوجيه ومتابعة القيادة الحكيمة وجهود ميدانية عظيمة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
وأكد الدكتور العُمري أن العمل على تفعيل المبادرات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أكد عليها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم ورئيس جمعية الكشافة أسهم بفضل من الله في إبراز خبرات المملكة التنظيمية المتطورة وقدراتها من تاريخ التأسيس إلى حاضر النهضة والرقي في قطاعات الدولة كافة وما أثمرت عنه هذه الجهود من مستوى متميز في سبيل راحة الحجاج وقضاء نسكهم في أمان واطمئنان.
واختتم مدير التعليم تصريحه داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار .

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