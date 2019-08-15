احدث الأخبار

أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري
أبرز المواد
 مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم
أبرز المواد
 سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية بالإبحار
أبرز المواد
 وزارة الإعلام تكرم الإدارة العامة للمرور على جهودها في تسهيل تنقلات ضيوف الوزارة من الإعلاميين
أبرز المواد
 “سار” تعلن نجاح خطتها لتشغيل قطار المشاعر بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة
أبرز المواد
 مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا بعد تأديتها للحج “ما شاهدته يفوق الوصف”
أبرز المواد
 بهدية خادم الحرمين الشريفين.. مدينة الحجاج بحالة عمار تودع ضيوف الرحمن العائدين لأوطانهم
أبرز المواد
 “سكني” يعلن استفادة أكثر من 109 آلاف أسرة سعودية بنهاية شهر يوليو الماضي
أبرز المواد
 بريق في الثقب الأسود يحير العلماء.. والسبب “مجهول”!
أبرز المواد
 صحافية تركية تنشر صورة من داخل القاعدة التركية في الدوحة وتعلق:”أنقرة تبسط سيطرتها في قطر بتعزيز هيكلها العسكري والسياسي”
أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ

أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ

أبرز المواد
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري

أبرز المواد
مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ

مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ

منطقة الرياض
أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم

أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم

أبرز المواد

أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ

أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=763019
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، التهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.
وقال سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين:”أتشرف بأن أرفع لمقام الكريم أبلغ التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 الذي جاء نجاحه استمرارا للنجاحات التي تتحقق سنويا بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم السديدة ، وحرصكم البالغ علي بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات”.
ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وأن يجزل له الأجر والمثوبة علي مايقدمه للمسلمين من خدمات خيرة وأعمال جليلة وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ.
وقال سموه في برقية بعثها لسمو ولي العهد ” أهنئ سموكم الكريم بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ الذي كان متميزا بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – المتمثّلة في تسخير كافة الإمكانات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة”.
وسأل سمو الأمير فيصل بن سلمان, المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري
أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم

أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم
سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية بالإبحار

سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية بالإبحار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*