أمير منطقة المدينة المنورة يُهنئ وزير الداخلية بنجاح موسم الحج

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ

وقال سموه في برقية بعثها لسمو وزير الداخلية: “أهنئ سموكم الكريم بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ الذي كان متميزاً بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- المتمثّلة في تسخير كافة الإمكانات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة.

وسأل سمو الأمير فيصل بن سلمان, المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها, وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن.