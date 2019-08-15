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زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق

زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق

أبرز المواد

زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق

زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق
http://almnatiq.net/?p=763036
المناطق _ متابعات

ضجت مواقع التواصل في مصر بقصة زوجة مصرية أقدمت على الانتقام من زوجها بطريقة شيطانية “منحطة”، بعد زواجه بأخرى غيرها.

وتمكنت “أنهار” الزوجة الأولى من مغافلة زوجها، وقامت بفتح هاتفه وعثرت على ما اعتبرته كنز لها، حيث وجدا تسجيلات ومقاطع فيديو سجلها “مُحرم” مع زوجته الثانية أثناء العلاقة الزوجية، فساومته بين نشر تلك المقاطع او تطليق الزوجة الثانية.

فخضع الزوج لابتزاز الزوجة الأولى وقام بتطليق “فاتن”، ولكن الزوجة الأولى كانت نشرت مقاطع الفيديو على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “حيدر” في بلاغه إن المشكو في حقهما، تحصلا من هاتف “محرم” على صور شخصية وتسجيلات بالصوت والصورة له وللمجنى عليها “فاتن” أثناء قيام رابط الزوجية بينهما، ونشرا بعضها على المواقع الإباحية، وأرسلاها من حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وحسابات أخرى وهمية إلى عدد ليس بالقليل من معارفهم وأقاربهم، قاصدين النيل من سمعة “فاتن” وشرفها وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

وأضاف أن المشكو في حقهما خالفا نص المادة 57 من الدستور التي تنص على أن للحياة الخاصة حرمة وأنها مصونة لا تُمس، كما أنهما ارتكبا الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأشار في نهاية بلاغه، إلى أن “فاتن” تطلب من النيابة العامة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لصون حرمة حياتها الخاصة، والتحقيق العاجل في شكواها، وسماع أقوال زوجها “محرم” وشقيقه وشقيقته، مستندة في ذلك لنص المادة السادسة من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغ الذي تلقته، واستمعت لأقوال “فاتن”، والتي تمسكت باتهام “أنهار” و”شاكر”، بنشر مقطع الفيديو الخاص بها، وأمرت نيابة المنتزه باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، كما كلفت المباحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

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