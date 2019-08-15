قرقاش: عويل كاهن يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة العربية

المناطق _ الرياض

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، أن قطر هي مَن اختارت طريقها، وأدركت تكلفته وخطورته.

وأوضح قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: ”تويتر” أنه بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع المملكة ومصر يبتكر البعض مشروعاً فاشلاً للتفرقة.

وأضاف: “‏بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون معنى مسخاً للسيادة بعودة احتلال فارق قبل ١٠٠ عام “.

وتابع قرقاش قائلا: “عويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء، اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته”.