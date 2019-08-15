احدث الأخبار

قرقاش: عويل كاهن يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة العربية
أبرز المواد
 بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الإتجاهين
أبرز المواد
 التجارة تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك
أبرز المواد
 زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق
أبرز المواد
 مدينة الحجاج بتبوك تنهي أمس إجراءات عودة أكثر من 12 ألف حاج وحاجة إلى ديارهم
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يُهنئ وزير الداخلية بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يُهنئ الأمير خالد الفيصل بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري
أبرز المواد
 مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤٠هـ
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يتفقد محافظة فيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي ويتلمس احتياجاتهم
أبرز المواد
 سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية بالإبحار
أبرز المواد
قرقاش: عويل كاهن يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة العربية

قرقاش: عويل كاهن يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة العربية

أبرز المواد
بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الإتجاهين

بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الإتجاهين

أبرز المواد
التجارة تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك

التجارة تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك

أبرز المواد
زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق

زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق

أبرز المواد

قرقاش: عويل كاهن يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة العربية

قرقاش: عويل كاهن يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة العربية
http://almnatiq.net/?p=763047
المناطق _ الرياض

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، أن قطر هي مَن اختارت طريقها، وأدركت تكلفته وخطورته.

وأوضح قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: ”تويتر” أنه بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع المملكة ومصر يبتكر البعض مشروعاً فاشلاً للتفرقة.

وأضاف: “‏بينما تعزز الإمارات العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء في السعودية ومصر ومنظورها إحياء الأمن العربي، يبتكرون معنى مسخاً للسيادة بعودة احتلال فارق قبل ١٠٠ عام “.

وتابع قرقاش قائلا: “عويل كاهن سياستهم يعبر عن خيبة فشل مشروع التفرقة بين الأشقاء، اختاروا مسارهم وأدركوا تكلفته وخطورته”.

 

روابط ذات صلة

بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الإتجاهين

بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الإتجاهين
التجارة تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك

التجارة تؤكد أن إعادة السلعة المعيبة واسترجاع ثمنها حق تكفله الأنظمة للمستهلك
زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق

زوجة مصرية تبتز زوجها بعد زواجه بآخرى والنيابه العامة تحقق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*