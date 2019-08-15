تركيا تنشئ قاعدة عسكرية جديدة.. وخبراء: ماذا سيتبقى للقطريين من وطنهم

لا ينفك النظام القطري يقدم المزيد من تراب وطنه وسيادة شعبه، تحت أقدام الغزاة الذين جاؤوا لاحتلال البلاد، لا لشئ إلا لحماية تنظيم الحمدين من هبة الشعب الغاضب الرافض لتوزيع ثروات وتراب بلده على الغزاة والمعارض لاقتطاع الدوحة من محيطها الخليجي والعربي.

واستكمالا لفصول التنازلات القطرية التي لا تنتهي، وافقت الدوحة على إنشاء قاعدة تركية جديدة لديها واستقدام الآلاف من الجنود الأتراك، ليستبيحوا تراب قطر وكرامة القطريين.

ووفقا لتقارير صحفية تركية، فإن السلطات التركية ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في الخريف بقطر، موضحة أن عدد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد التي جرى افتتاحها في عام 2015 ستزداد في المستقبل القريب.

وأكدت صحيفة “حرييت” التركية أنه تم بناء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من قاعدة طارق بن زياد، وصفت بأنها قاعدة كبرى مزودة بعدد كبير من المرافق والخدمات.

وأوضحت الصحيفة أن القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر تتمتع بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين، بسبب “الموقع الذي يعد حاسما في سياسات الخليج والشرق الأوسط والاستراتيجية في مسائل الطاقة”.

مجمع القواعد الأجنبية:

الإعلان التركي الجديد، أثار تساؤلات الخبراء حول أسباب انتشار هذا الكم الهائل من القواعد العسكرية متعدد الجنسيات ومختلفة الأيديولجيات في قطر، ما جعل الدوحة بمثابة “مجمع للقواعد الأجنبية”، ومدى تأثير انتشار القواعد العسكرية في قطر على حياة القطريين.

وقال الخبير والمحلل الاستراتيجي، علي التواتي القرشي، إن تزاحم القواعد العسكرية في قطر يدعو المرء للتساؤل ما إذا تبقت مساحة كافية لاستيعاب النمو الطبيعي للسكان.

بدوره، قال قائد شرطة دبي السابق، الفريق، ضاحي خلفان تميم، إن قطر باتت أرضا للقواعد “قاعدة للإخوان وقاعدة لطالبان وقاعدة لحماس وقاعدة للأمريكان وقاعدة لإيران وقاعدة للنصرة، وقاعدة للخارجين على الأنظمة العربية، وقاعدة للموساد، وقاعدة للحوثيين …متناقضات لا تعرف ساسها من راسها”.

من جهته، وصف المحلل السياسي فهد ديباجي، قطر بـ”مجمع للقواعد الأجنبية” قائلا، الأتراك يبنون قاعدة عسكرية جديدة في قطر.

وأضاف، “يبدو أن تنظيم الحمدين أراد أن يجعل من قطر مجمع للقواعد الأجنبية، فعدد القوات الأجنبية في الدوحة أكثر من عدد سكان قطر، كما أنها لحماية التنظيم والمرتزقة فقط في الداخل”.