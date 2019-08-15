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قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور تحالف “دعم الشرعية في اليمن” في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية

قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور تحالف “دعم الشرعية في اليمن” في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية

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قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور تحالف “دعم الشرعية في اليمن” في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية

قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور تحالف “دعم الشرعية في اليمن” في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية
http://almnatiq.net/?p=763076
المناطق _ عدن

ثمّن قائد العمليات المشتركة اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، دور تحالف دعم الشرعية في اليمن في مساندة الشرعية والوقوف إلى جانب الجيش اليمني في دحر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وناقش خلال لقائه اليوم، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة مأرب المستجدات والجهود المبذولة لاستكمال تحرير ما تبقى من اليمن من مليشيا الحوثي المتمردة.
وعبر بن عزيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية عن تقدير كل اليمنيين لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه التضحيات التي امتزجت بالدم اليمني تجسد واحدية القضية والهدف والمصير وستظل اليمن ضمن محيطها العربي الأصيل بعيدةً عن محاولات واستهداف مشروع إيران التخريبي.

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