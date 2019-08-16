المدينة المنورة : الجهات الحكومية والخاصة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن عقب أدائهم مناسك حج

المناطق _ المدينة المنورة

أكملت الإدارات الحكومية والجهات المعنية في المدينة المنورة بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وسمو نائبه استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن للموسم الثاني من الحج بعد أن منّ الله تعالى عليهم أداء فريضة حج هذا العام 1440هـ ومواصلة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف بالشكل المطلوب وتطبيق الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج لكافة القطاعات الحكومية المعنية بالحجاج .

وجندت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشريف كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والآلية لخدمة زوار المسجد النبوي بالتركيز على تكثيف البرامج الوعظية من خلال تنظيم حلقات الدروس العلمية الخاصة بالحج والرد على أسئلة واستفسار الحجاج وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج في أروقة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به وكذلك فتح الأبواب وحراستها ونظافة المسجد من جميع نواحيه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته وتوفير ماء زمزم المبرد وتشغيل الإنارة واستخدام التقنيات المختلفة للخدمات الفنية وكذلك العناية بالمصلين والزوار وتأمين احتياجاتهم في المسجد النبوي ولتنظيم حركتهم دخولا وخروجًا واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وحفظ المفقودات وإرشاد التائهين وغيرها من الخدمات والتوجيه والإرشاد الديني للزوار والمصلين في المسجد والدعوة إلى الله وتهيئة المصاحف وتفسير معانيها باللغات الأخرى والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة وتيسير وتسهيل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وتوفير مكتبة متكاملة (مقروءة) تحتوي على الكتب العلمية المطبوعة والمخطوطة وصوتية تحتوي على الدروس العلمية لمدرسي المسجد النبوي والخطب والتلاوات لأئمة المسجد النبوي الشريف تقدم للزوار بعدة وسائط منها الأشرطة والأقراص (المضغوطة CD ، الصلبة ) وكذلك توجيه وإرشاد السائلين والقيام بجميع ما يتعلق بأمور العبادة والحج والعمرة وآداب زيارة المسجد النبوي الشريف .

كما تقوم الرئاسة أيضا العناية بالأقسام النسائية بتهيئة كافة الخدمات للمصليات والزائرات وتهيئة أقسامهن وفتح الأبواب الخاصة بهن وفتح الدورات والمواضي النسائية وتهيئة كافة الإمكانات لدخولهن في الروضة الشريفة والصلاة فيها وتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية والرقابية والتنظيمية والإشراف التام على المسجد النبوي الشريف ومرافقه وساحاته والتأكد من وجود جميع الخدمات اللازمة المتمثلة في زيادة عدد المرافق النسائية التي تعمل على مدار 24 ساعة وتزويدها بالمصاعد الكهربائية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، بالإضافة إلى تخصيص كبائن في الساحات النسائية لإرشاد التائهات من زائرات المسجد النبوي وذلك بالتعاون مع قسم الشرطة النسائية في المسجد النبوي الشريف .

من جهتها أكملت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها وخططها اللازمة التي تعنى بخدمة حجاج بيت الحرام زوار المسجد النبوي الشريف بعد أدائهم مناسك الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال تسخير كافة قدراتها البشرية والآلية واتخاذ كافة التدابير المناسبة لخدمة وحماية الحجاج والمواطنين والمقيمين وتوفير كافة وسائل السلامة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة من خلال إعداد خطط الإيواء والإخلاء والإسعاف ونقل المصابين وخطط تقديم الوجبات الغذائية وخطط الإسناد ، كما تم تدريب الرجال على مواجهة كافة المخاطر والاحتمالات للمواقع المنكوبة التي تتطلب جهودا كبيرة لم يغفل عنها الدفاع المدني إلى جانب تجهيز غرف العمليات الثابتة والمتنقلة وزيادة أعداد فرق الدفاع المدني وإعادة توزيعها ليتم تغطية مواقع الكثافة البشرية حول المسجد النبوي الشريف والمباني المكتظة بالسكان وكذلك تم تدعيم رجال السلامة الراجلة والراكبة بأعداد كبيرة من الآليات والدراجات والتجهيزات الشخصية كما تم تغطية جميع الطرق التي يسلكها الحجاج والمسافرون كطريق المدينة مكة والمدينة تبوك والمدينة القصيم وينبع إضافة إلى خدمة طيران الدفاع المدني التي تقوم بتغطية الطرق البرية المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة ومراقبة الطرق السريعة ونقل المصابين في حال وقوع الحوادث التي تستدعي ذلك .

بدورها شرعت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة في تنفيذ المرحلة الثانية من خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440هـ التي تستهدف خدمة الحجاج التي تستقبلهم طيبة الطيبة بعد أن من الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف ورعايتهم من حين قدومهم إلى المدينة المنورة من خلال استقبالهم وإسكانهم ومتابعة أحوالهم أثناء فترة وجودهم في المدينة المنورة ومساعدتهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين بإذن الله ، في حين يقوم فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة بتكثيف الجهود خلال موسم ما بعد الحج وإعداد خطة أهتمت بالتركيز على الجولات الميدانية على الأسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية بالأسواق والالتزام بالأسعار المحددة ، إضافة إلى القيام بجولات على الأسواق لمكافحة الغش التجاري وجولات أخرى على الفنادق والدور السكنية والشقق المفروشة للتأكد من مستوى النظافة والتزامها بالأسعار النظامية والمحددة .

وفي الجانب الأمني سخرت شرطة منطقة المدينة المنورة جميع أجهزتها لخدمة ضيوف الرحمن بتشكيل سياج أمني منيع أساسه العمل الدؤوب والسهر على راحة الحجاج والزوار بالعمل على تسهيل الحركة المرورية وانسيابيها بما يكفل سهولة التنقل وعدم عرقلة السير وذلك من خلال المتابعة وحسن الانتشار للدوريات والدراجات المرورية وحرصا على تحقيق السيطرة الأمنية تم استحداث عدة نقاط أمنية في مواقع ذات أهمية لرصد الحالات التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو تعطيل الحركة المرورية وحركة المشاة وسرعة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لمواجهتها والسيطرة عليها لتحقيق أعلى درجات الأمن ، بالإضافة إلى تعزيز المساجد التي يرتادها الحجاج مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين والشهداء والخندق وغيرها من المساجد ، كما هيأت الخطة الموسمية لشرطة المدينة نقاط فرز يتم عن طريقها استلام مركبات حجاج البر من القوات الخاصة لأمن الطرق قبل دخولها المدينة المنورة منها نقطة فرز على طريق الهجرة ونقطة فرز على طريق تبوك ، بالإضافة إلى نقطتي فرز على طريق القصيم القديم والجديد وكذلك نقطتي فرز على طريق ينبع القديم والجديد مع متابعة وملاحظة بعض المخالفات من خلال لجان تعالج حالات الافتراش في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية إليه .

أما القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة فقد نفذت خطتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال الموسم الثاني لحج هذا العام بالعمل على مدار العام خاصة فترة الحج حيث تستقبل المنطقة أعداد كبيرة من السيارات وبالأخص الحافلات للحجاج والمعتمرين والزوار وتقوم القيادة مسبقا بالتنسيق مع فرع وزارة الحج والإدارة العامة للنقل والطرق والجهات الصحية لمعرفة أعداد وحجم الحجاج ويتم من خلاله وضع حجم الحركة والقوة بناء على هذه الأعداد ، كما تتابع القوة الأعمال على الطرق التي تقوم بها الإدارة العامة للنقل وتهيئة الطرق التي ترتادها تلك العربات والتأكد من جاهزيتها وتأمين عوامل السلامة المرورية والمراكز الصحية التي تكون على الطريق وتهيئتها لما قد ينتج من حوادث لا سمح الله حيث تشرف القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة على ستة طرق رئيسية وفق النطاق الإشرافي للمنطقة وهي طريق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة السريع والقصيم وحائل وينبع وتبوك وخيبر والعلا .

من جهتها تقدم المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة كافة الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها لموسم ما بعد لحج لهذا العام وتحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج زوار المسجد النبوي الشريف والمواطنين والمقيمين التي تشمل البرامج العلاجية والوقائية والإسعافية والخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية ومنافذ الدخول ومناطق سكن الحجيج وعلى الطرق الرئيسية المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة لتصبح خدمة طبية متكاملة وتنفيذ البرامج العلاجية باستقبال جميع الحالات المرضية والإسعافية المحولة إلى المستشفيات المحددة العاملة بالحج وتوفير الخدمات الضرورية من حيث التشخيص والعلاج والتنويم إذا دعت الضرورة بما فيها إجراء العمليات الجراحية وغيرها ، إضافة إلى إعداد خطة عمل وقائية شاملة لبرامج الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية وتلقي الخدمة ومقدميها على السواء وأماكن التجمعات السكانية العامة وكذلك مساهمة المراكز الصحية ( الموسمية والدائمة ) في احتواء أعداد المراجعين وخدمات المستشفيات التخصصية المتمثلة في تشغيل المراكز الصحية الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف ، بينما يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خطته لمرحلة ما بعد حج الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج من خلال تأمين الخدمات الصحية الطارئة داخل المدينة وعلى الطرق المؤدية منها وإليها وفي جميع أماكن وجود الحجاج طوال موسمي ما قبل وبعد الحج ونشر المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف في ساحات المسجد النبوي الشريف وعلى الطرق وفي أوقات الذروة واستقطاب العديد من المتطوعين من الأطباء والطبيبات للعمل بالمسجد النبوي ومسجد قباء والقبلتين والشهداء .

فيما يستمر المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة في خدمة الحجاج زوار المسجد النبوي الشريف بمشاركة 500 قائد وكشاف وجوال يتوزعوا خلال فترات العمل اليومية الصباحية والمسائية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ومسجد الميقات وقباء والقبلتين والشهداء والمراكز الصحية ومراكز تفويج الحجاج وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة ، كما يساهم أفراد الكشافة في خدمة إرشاد الحجاج التائهين وإعادتهم إلى مقر سكنهم وكذلك خدمة دفع العربات للحجاج الطاعنين بالسن والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحج .