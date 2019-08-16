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نتائج أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن

نتائج أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن
http://almnatiq.net/?p=763095
المناطق _ الرياض

شهدت أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والمقام على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، والمخصصة لسن المفاريد منافسة كبيرة.
وجاءت نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي : الشوط الأول فازت المطية “رسا” لسعود فهيد الرملان بالمركز الأول، وفي الشوط الثاني فاز الهجن “مبلش” لفيصل فهد الهاجري، و «دواشة» لفواز راجح السبيعي فازت بالشوط الثالث، فيما حقق القعود “عز” لعلوش بن راجس الدوسري المركز الأول في الشوط الرابع، وفازت “الجزيرة” لنواف محمد أبو ساق بالمركز الأول في الشوط الخامس، وفي الشوط السادس فازت “شاهين” لعلي مطارد اليامي ، وفي الشوط السابع فازت “الزعفرانة” لتركي صهيب الدوسري، وفي الشوط الثامن فاز “معاند” لفيصل فهد الهاجري، وفي الشوط التاسع حلت “دمعه” لنواف محمد أبو ساق أولا، وفي الشوط العاشر فاز “مبلش” لناجي مسفر العجمي، وفي الشوط الحادي عشر فازت بالمركز الأول “الهايله” لنواف سلمان العتيبي، وجاء أولا في الشوط الثاني عشر “الكايف” لتركي حماد الرشيدي، و”سيافة” لصالح عبدالله آل رزق في الشوط الثالث عشر، و الهجن “غنام” لطالب سعد المري في الشوط الرابع عشر، وفي الشوط الخامس عشر “جبارة” لسالم سعيد المري، وحل الهجن “شباب” لعلي ربيع العجمي، اولا في الشوط السادس عشر والأخير.
يذكر أن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية انطلقت صباح اليوم، بمشاركة مايقارب 1500 مطية مقسمة على 32 شوطا منها 16 شوط في الفترة الصباحية و16 شوطًا في الفترة المسائية.

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