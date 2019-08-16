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القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

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القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ
http://almnatiq.net/?p=763098
المناطق- واس

تطلق القوات المسلحة غداً بسوق عكاظ المقام حالياً في نسخته الثالثة عشر ، ضمن موسم الطائف أعمال معرض القوات المسلحة، بهدف اطلاع الزوار على المعدات والأليات العسكرية.
ويأتي المعرض مواكبة لموسم الطائف ، حيث يحتوي على عدد من الأركان تشمل ، الدفاع الجوي ، والخدمات الطبية ، والقوات الجوية ، بالإضافة إلى اللوحات التي تمثل أسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف ، فيما دعت قيادة المنطقة الجميع الى زيارة المعرض الذي تبدأ فعالياته الساعه ال 5:30 مساء .

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