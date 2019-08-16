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شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل

شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل

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شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل

شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل
http://almnatiq.net/?p=763104
المناطق _ عسير

أعلنت شركة الغنيم المحدودة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالشركة بخميس مشيط وأبها ومحايل، بالمسميات التالية (مُراقب متجر، وأخصائي تدريب، وكاشير، وبائع) عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- مُراقب متجر (وظيفتان – أبها):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– الوصف الوظيفي (الإشراف على عمليات المتاجر الصغيرة، وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمبيعات وعملية الدفع والمخزون).

2- أخصائي تدريب (وظيفة واحدة – أبها):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الإدارية.
– الوصف الوظيفي (وضع برامج التدريب والتطوير في المنشأة والعمل على تيسيرها وتقييمها، ودعم المنشأة في تطوير المواهب وتعزيز مهارات الموظفين وكفاءاتهم).

3- كاشير (العدد 3 وظائف – خميس مشيط):
– شهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الوصف الوظيفي (استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات).

4- كاشير (العدد 3 وظائف – محايل):
– شهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الوصف الوظيفي (استلام الدفعات نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان أو بالطرق الأخرى من العملاء، وتحرير الإيصالات، وتشغيل آلات تسجيل النقود، وتسوية المبالغ النقدية الواردة مع إجمالي المبيعات).

5- بائع (العدد 3 وظائف – محايل):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– الوصف الوظيفي (بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء).

طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:
1- مُراقب متجر (وظيفتان – أبها):
اضغط هنا

2- أخصائي تدريب (وظيفة واحدة – أبها):
اضغط هنا

3- كاشير (العدد 3 وظائف – خميس مشيط):
اضغط هنا

4- كاشير (العدد 3 وظائف – محايل):
اضغط هنا

5- بائع (العدد 3 وظائف – محايل):
اضغط هنا

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