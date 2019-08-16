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قوقل تطلق مزايا جديدة لتسهيل العثور على أفضل جامعة
http://almnatiq.net/?p=763109
المناطق _ الرياض

أعلنت شركة قوقل أمس الخميس عن عدد من الميزات الجديدة للطلاب الذي يبحثون عن مزيد من المعلومات بشأن الكليات والجامعات في الولايات المتحدة.

وكانت عملاق التقنية الأمريكية قد أطلقت في العام الماضي – ضمن محرك البحث التابع لها – مزايا تساعد المستخدمين على الحصول على معلومات بشأن الجامعات التي تدوم فيها الدراسة لأربع سنوات. واليوم أصبح بالإمكان الحصول على معلومات عن الكليات التي تدوم فيها الدراسة لعامين.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: إن عمليات البحث عن عبارة “كليات المجتمع القريب مني” شهدت ارتفاعًا بنسبة 120% خلال العامين الماضيين، في حين كانت هذه العمليات هي الأعلى خلال المدة بين شهر آب/ أغسطس وفصل الخريف، وهي المدة التي يستعد فيها الطلاب للتسجيل في الجامعات.

وأوضحت الشركة أنه باستخدام هذا التحديث، يمكن للطلاب بسهولة الآن مقارنة تكلفة التعليم ومعدلات القبول وغيرها من المعلومات الخاصة بالكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربعة سنوات، أو سنتين.

وأضافت جوجل أن الميزة الجديدة سوف تعرض أيضًا الشهادات الشائعة وبرامج الزمالة المقدمة في الجامعات التي مدتها أربع سنوات، ويمكن للطلاب إنشاء قوائم بالكليات التي تتخصص مجالات محددة، وتصنيفها استنادًا إلى الموقع الجغرافي، والحجم.

يُشار إلى أن هذه الميزة تعتمد في المقام الأول على المعلومات العامة التي توفرها وزارة التعليم في الولايات المتحدة.

وقالت جوجل في المنشور: “لقد واصلنا العمل مع الباحثين في مجال التعليم، والخبراء، والمنظمات غير الربحية، ومستشاري المدارس الثانوية، ومتخصصي القبول لبناء تجربة مفيدة تتناسب مع احتياجات الطلاب، وسوف نستمر في إيجاد طرق جديدة لجعل المعلومات متاحة على نحو أسهل، ومفيدة لك مع بحثك عن فرص التعليم في المستقبل”.

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