احدث الأخبار

ضمن فعاليات موسم الطائف “ماراثون الألوان” يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية بحضور أشخاص ذوي الإعاقة
منطقة مكة المكرمة
 قوقل تطلق مزايا جديدة لتسهيل العثور على أفضل جامعة
أبرز المواد
 شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل
أبرز المواد
 القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ
أبرز المواد
 نتائج أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
 المدينة المنورة : الجهات الحكومية والخاصة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن عقب أدائهم مناسك حج
أبرز المواد
 الصحة تكشف عن الإجراءات التي أسهمت في عدم تسجيل حالات كورونا بموسم الحج
أبرز المواد
 “مرور جدة”يلقي القبض على قائد شاحنة قاد عكس إتجاه السير
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي : لبنان مهددة من إيران وحزب الله
أبرز المواد
 قائد العمليات المشتركة اليمني يثمّن دور تحالف “دعم الشرعية في اليمن” في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية
أبرز المواد
 القيادة تتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المغرب
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يباشر حادث سير بشرق الرياض وينقل ١٢ حالة بينها أربع حالات حرجة
أبرز المواد
ضمن فعاليات موسم الطائف “ماراثون الألوان” يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية بحضور أشخاص ذوي الإعاقة

ضمن فعاليات موسم الطائف “ماراثون الألوان” يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية بحضور أشخاص ذوي الإعاقة

منطقة مكة المكرمة
قوقل تطلق مزايا جديدة لتسهيل العثور على أفضل جامعة

قوقل تطلق مزايا جديدة لتسهيل العثور على أفضل جامعة

أبرز المواد
شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل

شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل

أبرز المواد
القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ

أبرز المواد

ضمن فعاليات موسم الطائف “ماراثون الألوان” يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية بحضور أشخاص ذوي الإعاقة

ضمن فعاليات موسم الطائف “ماراثون الألوان” يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية بحضور أشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=763113
الطائف _ عادل الزهراني

انطلق يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، “ماراثون الألوان” ضمن الفعاليات النوعية لموسم الطائف “مصيف العرب”، ويستمر الماراثون على مدى 3 ايام، و3 مسارات، مع العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، لتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية.

وقد انطلق ضمن فعاليات اليوم الأول “ماراثون العائلة” وسط إقبال كبير من جميع افراد العائلة من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويبلغ طول المسار 4 كيلومترات، على مدى ساعتين، وتقام على جانبي المسار العديد من الفعاليات الترفيهية النوعية، التي اضفت البهجة والسعادة على كل المشاركين والحضور.

وتبدأ يومياً وعلى مدى 3 أيام، الفعاليات المصاحبة، من الساعة السادسة مساء وحتى منتصف الليل، وتشمل كرنفال الألوان ومنطقة الفن ومسرح السعادة والألعاب النارية، بالإضافة إلى منطقة الطعام ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال واخرى للألعاب المهارية.

ويحصل الفائزين من المركز الأول وحتى العاشر على جوائز مالية، وتشمل جوائز اليوم الأول فئات العوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جوائز مالية مخصصة لكبار السن في مسارات الهواة والمحترفين، وفي اليوم الختامي يتم تخصيص جوائز مالية تشجيعية لكبار السن و  السعوديين في مسار المحترفين، كما يحصل كل من اكمل السباق على ميدالية تذكارية.

وينطلق يوم الغد الموافق 16 اغسطس، المسار المخصص للهواة بطول 8 كيلومترات، وتقتصر المشاركة في اليوم الختامي على فئة المحترفين، بطول 21 كيلومتر

وللإطلاع على المزيد من المعلومات، والاشتراك في المراحل التالية، يمكن زيارة موقع مواسم السعودية الالكتروني “saudiseasons.sa” بالإضافة إلى موقع موسم الطائف في مواقع التواصل الإجتماعي “[email protected]”.

روابط ذات صلة

بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الإتجاهين

بعد إغلاقه بسبب الأمطار.. إعادة فتح طريق الهدا في الإتجاهين
وزارة الإعلام تكرم الإدارة العامة للمرور على جهودها في تسهيل تنقلات ضيوف الوزارة من الإعلاميين

وزارة الإعلام تكرم الإدارة العامة للمرور على جهودها في تسهيل تنقلات ضيوف الوزارة من الإعلاميين
“سار” تعلن نجاح خطتها لتشغيل قطار المشاعر بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة

“سار” تعلن نجاح خطتها لتشغيل قطار المشاعر بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*