احدث الأخبار

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة
أبرز المواد
 بتكوين تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
أبرز المواد
 مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم
أبرز المواد
 برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه
أبرز المواد
 بطلب من ترامب.. إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين لفلسطين
أبرز المواد
 إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة
أبرز المواد
 ضمن فعاليات موسم الطائف “ماراثون الألوان” يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية بحضور أشخاص ذوي الإعاقة
منطقة مكة المكرمة
 قوقل تطلق مزايا جديدة لتسهيل العثور على أفضل جامعة
أبرز المواد
 شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل
أبرز المواد
 القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ
أبرز المواد
 نتائج أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
 المدينة المنورة : الجهات الحكومية والخاصة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن عقب أدائهم مناسك حج
أبرز المواد
تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة

أبرز المواد
بتكوين تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

بتكوين تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

أبرز المواد
مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

أبرز المواد
برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه

برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه

أبرز المواد

إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة
http://almnatiq.net/?p=763116
المناطق - الرياض

أعلن موقع انستجرام لمشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها زائفة وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر فيسبوك نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى فيسبوك 54 شريكا لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة لكن البرنامج في إنستغرام سيتاح في الولايات المتحدة فقط.

وقالت ستيفاني اوتواي المتحدثة باسم فيسبوك “هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة”.

روابط ذات صلة

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة

تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة
بتكوين تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

بتكوين تتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين
مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*