برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه

المناطق - وكالات

لن يخاطر المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي بالدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير الجاهز بدنيا، في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، الجمعة، فيما استمر في موقفه الرافض للتعليق على مسألة إعادة ضم نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

وتعرض قائد برشلونة وهدافه التاريخي لإصابة في عضلة الساق، خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، ومن وقتها، لم يعد ميسي بشكل كامل إلى التدريبات، قبل توجه العملاق الكتالوني لمواجهة بلباو.

وظهر ميسي في مقاطع فيديو، الخميس، وهو يعدو في تدريبات فردية على الرمال، لكن فالفيردي استبعد فكرة المغامرة بلياقة ميسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، الخميس: “لا نرغب أبدا في المخاطرة بأي لاعب، فما بالك بلاعب مثل ليو. لم يعد بعد إلى التدريبات الجماعية للفريق. رغم أننا سعداء بما يحرزه من تقدم لكن التدريبات الفردية تختلف تماما عن خوض مباراة. سننتظر ونرى”.

وأنفق برشلونة أكثر من 200 مليون يورو على الصفقات الجديدة، بما في ذلك ضم الهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي أنطوان غريزمان، لكن التكهنات لا تزال قائمة بشأن احتمال عودة البرازيلي نيمار بعد أن غادر صفوف برشلونة قبل عامين إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت بلغ 222 مليون يورو.

ورفض المدرب الإجابة على أسئلة بشأن رغبة النادي في عودة نيمار، وأعرب عن أسفه لأن فترة الانتقالات في إسبانيا لا تنتهي قبل انطلاق الموسم الجديد كما يحدث في إنجلترا.

وأوضح: “أنا بعيد كل البعد عن مسألة الصفقات وأركز فقط على اللاعبين الذين سأخوض معهم أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد. نيمار مرتبط مع باريس سان جرمان. سنرى ما سيحدث لكن لا يمكنني أن أقول أي شيء عنه”.