احدث الأخبار

برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه
أبرز المواد
 مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم
أبرز المواد
 بطلب من ترامب.. إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين لفلسطين
أبرز المواد
 إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة
أبرز المواد
 ضمن فعاليات موسم الطائف “ماراثون الألوان” يشهد مشاركة العائلات بالعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية بحضور أشخاص ذوي الإعاقة
منطقة مكة المكرمة
 قوقل تطلق مزايا جديدة لتسهيل العثور على أفضل جامعة
أبرز المواد
 شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل
أبرز المواد
 القوات المسلحة تُطلق غداً أعمال المعرض التعريفي بسوق عكاظ
أبرز المواد
 نتائج أشواط الفترة المسائية لمهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
 المدينة المنورة : الجهات الحكومية والخاصة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن عقب أدائهم مناسك حج
أبرز المواد
 الصحة تكشف عن الإجراءات التي أسهمت في عدم تسجيل حالات كورونا بموسم الحج
أبرز المواد
 “مرور جدة”يلقي القبض على قائد شاحنة قاد عكس إتجاه السير
أبرز المواد
برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه

برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه

أبرز المواد
مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

أبرز المواد
بطلب من ترامب.. إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين لفلسطين

بطلب من ترامب.. إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين لفلسطين

أبرز المواد
إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

أبرز المواد

برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه

برشلونة يفتتح الليغا بدون نجمه
http://almnatiq.net/?p=763126
المناطق - وكالات

لن يخاطر المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي بالدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير الجاهز بدنيا، في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، الجمعة، فيما استمر في موقفه الرافض للتعليق على مسألة إعادة ضم نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

وتعرض قائد برشلونة وهدافه التاريخي لإصابة في عضلة الساق، خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، ومن وقتها، لم يعد ميسي بشكل كامل إلى التدريبات، قبل توجه العملاق الكتالوني لمواجهة بلباو.

وظهر ميسي في مقاطع فيديو، الخميس، وهو يعدو في تدريبات فردية على الرمال، لكن فالفيردي استبعد فكرة المغامرة بلياقة ميسي.

وأوضح في مؤتمر صحفي، الخميس: “لا نرغب أبدا في المخاطرة بأي لاعب، فما بالك بلاعب مثل ليو. لم يعد بعد إلى التدريبات الجماعية للفريق. رغم أننا سعداء بما يحرزه من تقدم لكن التدريبات الفردية تختلف تماما عن خوض مباراة. سننتظر ونرى”.

وأنفق برشلونة أكثر من 200 مليون يورو على الصفقات الجديدة، بما في ذلك ضم الهولندي فرانكي دي يونغ والفرنسي أنطوان غريزمان، لكن التكهنات لا تزال قائمة بشأن احتمال عودة البرازيلي نيمار بعد أن غادر صفوف برشلونة قبل عامين إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت بلغ 222 مليون يورو.

ورفض المدرب الإجابة على أسئلة بشأن رغبة النادي في عودة نيمار، وأعرب عن أسفه لأن فترة الانتقالات في إسبانيا لا تنتهي قبل انطلاق الموسم الجديد كما يحدث في إنجلترا.

وأوضح: “أنا بعيد كل البعد عن مسألة الصفقات وأركز فقط على اللاعبين الذين سأخوض معهم أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد. نيمار مرتبط مع باريس سان جرمان. سنرى ما سيحدث لكن لا يمكنني أن أقول أي شيء عنه”.

روابط ذات صلة

مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم
بطلب من ترامب.. إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين لفلسطين

بطلب من ترامب.. إسرائيل تمنع زيارة نائبتين أميركيتين لفلسطين
إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

إنستغرام تضيف أداة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*