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مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم

مع اقتراب “كروسا”.. اليابان تنصح الآلاف بإخلاء منازلهم
http://almnatiq.net/?p=763129
المناطق - وكالات

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من غرب اليابان الخميس مع اقتراب العاصفة المدارية كروسا من البلاد، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقف خطوط قطارات في حين نصحت السلطات أكثر من 400 ألف مواطن بإخلاء مناطقهم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كروسا تتحرك شمالاً باتجاه جزيرة شيكوكو، أصغر جزر اليابان الرئيسية، محملة برياح سرعتها 108 كيلومترات في الساعة ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة عصر الخميس.

وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة يمكن أن يتجاوز معدلها فيبعض المناطق 1000 ملليمتر على مدى 24 ساعة حتى صباح الجمعة، ونصحت حوالي 446 ألف شخص بإخلاء هذه المواقع. لكن لم ترد تقارير عن حدوث فيضانات قوية حتى صباح الخميس ولم ترد أنباء إلا عن بضع حالات إصابة بسيطة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي “نظراً للتكهنات بهطول أمطار بمعدلات قياسية وهبوب رياح قوية، فإننا نطلب من الناس في المناطق المعنية تجنب الخروج لأماكن مفتوحة ما أمكنهم والتأهب لإخلاء هذه المناطق سريعا إن استدعى الأمر وفقاً لتوجيهات السلطات المحلية”.

وتم إيقاف خدمة القطارات فائقة السرعة في جزء من غرب اليابان وتقرر إغلاق عدد من الطرق السريعة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه تم إلغاء 679 رحلة جوية، مما أفسد خطط سفر الآلاف في نهاية موسم عطلات الصيف الرئيسية بالبلاد.

وفي عام 2018، لقي أكثر من 200 شخص حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء من غرب اليابان.

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