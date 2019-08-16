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الطقس: أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

الطقس: أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=763141
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات الطائف. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين جازان إلى جدة, وتكّون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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