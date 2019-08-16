“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

المناطق - الرياض

كشف إبراهيم الراشد؛ مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين من البنك، وذلك من خلال لجنة فنية تنظر في مثل هذه الحالات، لافتا إلى إقفال 189 ألف قرض بعد اكتمال سداد المبالغ.

وقال الراشد وفقا لـ “الاقتصادية”، إن البنك مول أكثر من 25 ألف مشروع وعمل حر بمليار ريال، لافتا إلى وجود منتجات جديدة للبنك من شأنها أن تسهم في تحقيق “رؤية 2030” برفع نسبة مدخرات الأسر من 6 في المائة إلى 10 في المائة من إجمالي دخلها.

وأشار إلى أن هناك توجها للاستفادة من برنامج حساب إبراء الذمة، وتعظيم العائد المسترد، وذلك من خلال التطبيقات والممارسات العالمية في هذا المجال، منوها بأن إجمالي المبالغ التي أودعت في برنامج حساب إبراء الذمة منذ بداية افتتاحه حتى نهاية 2018 بلغ 364 مليون ريال.

ولفت إلى أن عددا من الملفات على طاولة البنك، لإيجاد فرص حقيقية لمن يرغب خوض مجال العمل الحر من خلال دعم وتمكين مستفيدي البرامج التمويلية، للمساهمة في تقليل مستوى نسبة البطالة، ورفع معدلات التوطين وارتفاع متوسط دخل الفرد.