303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين

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ارتفعت قيمة العملات المعدنية المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إلى 303.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنمو 163 في المائة بما يعادل نحو 188 مليون ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد، شكل الريال المعدني نحو 41.2 في المائة من حجم العملة المعدنية المتداولة، فيما شكلت فئة الريالين نحو 23.2 في المائة من حجم العملات المعدنية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إحلال الريال الورقي وسحبه من التداول، وأعلنت عنه المؤسسة منتصف العام الماضي.

ومن بين الفئات المعدنية الأكثر نموا خلال النصف الأول من عام 2019، فئة الريال المعدني التي نمت 228 في المائة، ليبلغ حجم الريال المعدني المتداول نحو 124.6 مليون ريال مقارنة بنحو 38 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.