303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين

303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين

أبرز المواد
“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

أبرز المواد
أمريكا تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية ” غريس 1 ” بتهمة دعم الحرس الثوري

أمريكا تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية ” غريس 1 ” بتهمة دعم الحرس الثوري

أبرز المواد
“مؤسسة النقد”: صيغة عقود التمويل العقارية موحدة

“مؤسسة النقد”: صيغة عقود التمويل العقارية موحدة

أبرز المواد

303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين

303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين
http://almnatiq.net/?p=763164
المناطق - الرياض

ارتفعت قيمة العملات المعدنية المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إلى 303.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنمو 163 في المائة بما يعادل نحو 188 مليون ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد، شكل الريال المعدني نحو 41.2 في المائة من حجم العملة المعدنية المتداولة، فيما شكلت فئة الريالين نحو 23.2 في المائة من حجم العملات المعدنية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إحلال الريال الورقي وسحبه من التداول، وأعلنت عنه المؤسسة منتصف العام الماضي.
ومن بين الفئات المعدنية الأكثر نموا خلال النصف الأول من عام 2019، فئة الريال المعدني التي نمت 228 في المائة، ليبلغ حجم الريال المعدني المتداول نحو 124.6 مليون ريال مقارنة بنحو 38 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

روابط ذات صلة

“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر
أمريكا تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية ” غريس 1 ” بتهمة دعم الحرس الثوري

أمريكا تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية ” غريس 1 ” بتهمة دعم الحرس الثوري
“مؤسسة النقد”: صيغة عقود التمويل العقارية موحدة

“مؤسسة النقد”: صيغة عقود التمويل العقارية موحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*