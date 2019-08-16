احدث الأخبار

“الطيران المدني”: الناقل ملزم بتعويض العميل عن الأمتعة المفقودة أو التالفة
أبرز المواد
 الغضب الأفريقي يتصاعد .. والدوحة تخترق أمن الصومال
أبرز المواد
 303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين
أبرز المواد
 “بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر
أبرز المواد
 أمريكا تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية ” غريس 1 ” بتهمة دعم الحرس الثوري
أبرز المواد
 “مؤسسة النقد”: صيغة عقود التمويل العقارية موحدة
أبرز المواد
 سان جرمان يكشف “جديد نيمار”.. مفاوضات أخرى ولا تقدم
أبرز المواد
 أسعار الذهب تحافظ على قوتها
أبرز المواد
 “أبل” توضح سبب رسالة التنبيه “المزعجة”
أبرز المواد
 الطقس: أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق
أبرز المواد
 تقنية ثورية في الطب قد تغني مريضات السرطان عن الجراحة
أبرز المواد
 الطول والوزن.. كيف يمكن التحكم فيهما؟
أبرز المواد
“الطيران المدني”: الناقل ملزم بتعويض العميل عن الأمتعة المفقودة أو التالفة

“الطيران المدني”: الناقل ملزم بتعويض العميل عن الأمتعة المفقودة أو التالفة

أبرز المواد
الغضب الأفريقي يتصاعد .. والدوحة تخترق أمن الصومال

الغضب الأفريقي يتصاعد .. والدوحة تخترق أمن الصومال

أبرز المواد
303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين

303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين

أبرز المواد
“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

أبرز المواد

“الطيران المدني”: الناقل ملزم بتعويض العميل عن الأمتعة المفقودة أو التالفة

“الطيران المدني”: الناقل ملزم بتعويض العميل عن الأمتعة المفقودة أو التالفة
http://almnatiq.net/?p=763170
المناطق - الرياض

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه في حال فقدان أو تلف أمتعة العميل فإنه يجب تعويضه بـ350 وحدة حقوق وهي معيار صندوق النقد الدولي وتحول بالريال السعودي مع تعويض العميل 30 وحدة حقوق عن كل يوم تأخير.

ووفقا لت”عكاظ”، قال المتحدث باسم الهيئة إبراهيم الروساء حول تأخير وعدم وصول أمتعة مسافرين حجاج من منطقتي حائل والجوف في رحلة قادمة من جدة إلى حائل عبر طيران ناس أمس الأول (الأربعاء) ما أحدث استياء وسط المسافرين، خصوصا أن الأمتعة بها أدوية، فضلا عن أن بعض المسافرين على ارتباط برحلات في مطارات أخرى.

وأوضح الروساء أنه بحسب المادة الـ13 (فقدان الأمتعة) من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، فإن الناقل الجوي ملزم بتعويض العميل عن تأخر الأمتعة للرحلات الداخلية بما يعادل 20 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير و40 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية وبحد أقصى 200 وحدة حقوق سحب خاصة وذلك عند استلام الأمتعة المتأخرة.

وأضاف المتحدث أنه وفقا للمادة الـ14 (تقديم الشكاوى) من اللائحة التنفيذية، يجب على العميل تسجيل شكواه أولا لدى الناقل الجوي.

وفي حال وصول الرحلة وعدم وصول الأمتعة يجب على العميل التوجه إلى مكتب الناقل الجوي لتسجيل شكوى حتى يتم اتخاذ اللازم من الناقل الجوي.

مضيفاً أن الهيئة العامة للطيران المدني تجدد التأكيد أن اللائحة تحفظ للمسافر حقوقه وعلى أي متضرر إبلاغ الناقل وفي حال تجاوز الناقل الوقت المتاح له للتعويض والرد يتم إبلاغ الهيئة للتدخل.

روابط ذات صلة

الغضب الأفريقي يتصاعد .. والدوحة تخترق أمن الصومال

الغضب الأفريقي يتصاعد .. والدوحة تخترق أمن الصومال
303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين

303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في المملكة.. 64 % لفئتي الريال والريالين
“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

“بنك التنمية”: خطة لإعادة جدولة المقترضين المتعثرين ورفع نسب مدخرات الأسر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*