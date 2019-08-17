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ذيل آلي.. ابتكار ياباني لحماية المسنين من السقوط

ذيل آلي.. ابتكار ياباني لحماية المسنين من السقوط
http://almnatiq.net/?p=763174
المناطق - وكالات

بعد ملايين السنين من فقدان الإنسان للذيل في رحلة التطور البشري، ابتكر فريق بحثي في جامعة كيو اليابانية ذيلا آليا يقولون إنه قد يساعد المسنين الذين يعانون من اختلالات في السير على حفظ توازنهم. ويقول فريق كيو إن الجهاز الذي يطلق عليه اسم (أركوي) يبلغ طوله مترا واحدا ويشبه الذيل الذي يساعد الفهد وحيوانات أخرى على حفظ توازنها أثناء الركض والتسلق. وقال غونيتشي نابيشيما الذي تخرج حديثا من الجامعة ويشارك كباحث في المشروع أثناء عرض الذيل الآلي مربوطا بخصره “الذيل يحفظ التوازن مثل بندول الساعة”. وأضاف “عندما يوجه الإنسان جسمه في اتجاه، يتحرك الذيل في الاتجاه المعاكس”. وفي ظل زيادة أعداد كبار السن في اليابان ،حسب ما نشرتة سكاي نيوز ، تتقدم البلاد دول العالم الصناعية في البحث عن سبل لجعل المسنين قادرين على الحركة والإنتاج. وبينما اتجهت دول أخرى إلى العمالة الوافدة من الخارج لسد النقص في قوة العمل المتراجعة، ركزت اليابان الأقل ترحيبا بالمهاجرين على الحلول التكنولوجية. وسيبقى الذيل الآلي، الذي يستخدم أربع عضلات صناعية وهواء مضغوطا للتحرك في ثمانية اتجاهات، داخل المختبر في الوقت الراهن إذ يعمل الباحثون على إيجاد سبل لجعله أكثر مرونة. وبعيدا عن مساعدة المسنين في التجول بحرية، يبحث الفريق أيضا التطبيقات الصناعية للأداة الجديدة مثل مساعدة عمال المخازن الذين يحملون أوزانا ثقيلة على حفظ توازنهم. وقال نابيشيما “أعتقد أنه سيكون من الجيد دمج هذا الذيل الصناعي في الحياة اليومية، عندما ينشد المرء المزيد من الاتزان”.

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