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“خطر جديد” يهدد ملايين من الهواتف الذكية

“خطر جديد” يهدد ملايين من الهواتف الذكية
http://almnatiq.net/?p=763176
المناطق - الرياض

نبه فريق مختص في الأمن الرقمي من شركة غوغل، إلى أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بالكامل، تضم عددا من البرامج خبيثة، وقدر عددها بـ400 تطبيق مثبت لم يخضع للفحص.

وهذه هي أول مرة يجري الكشف فيها عن مثل هذا الأمر، فقد كانت تقارير سابقة لشركة غوغل تشير إلى وجود تطبيقات ضارة في موقع التحميل “بلاي ستور” التابع للشركة.

ونصحت غوغل بتفادي تلك التطبيقات، من خلال تنزيل برنامج قوية ضد الفيروسات، فضلا عن الدخول إلى الوضع الآمن على الجهاز الذكي في حال اكتشاف تطبيق مجهول، والقيام بتحديث ٍجديد للجهاز في كل مرة يطلب من المستخدم القيام بذلك.

لكن التحذير الأخير الذي يهدد عالم أندرويد، يمثل خطراً أكبر، لأن المستخدمين يحصلون على هذه الأجهزة الذكية وهم يشعرون بالاطمئنان من كونها خالية من التطبيقات الخبيثة والضارة، وهي بالفعل موجودة في الجهاز من المصدر.

وبعض هذه التطبيقات الخبيثة قد ترافقه برامج ضارة أخرى في الخلفية، وبعضها قد يسهل عمليات الاحتيال بواسطة الإعلانات.

لكن شركة غوغل أكدت، في تقريرها، أن الأمر لا ينطبق على الشركات الكبيرة المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد الكامل، مثل سامسونغ وغوغل نفسها، وإنما على الشركات التي تعتمد على نظام أندرويد مفتوح المصدر، أي الأقل كلفة.

وأخفقت أكثر من 200 شركة مصنعة للأجهزة في الاختبارات، وسمحت للبرمجيات الخبيثة بالهجوم على الأجهزة عن بعد.

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