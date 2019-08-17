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يوليو 2019 الشهر الأكثر حرا المسجل حتى الآن في العالم

يوليو 2019 الشهر الأكثر حرا المسجل حتى الآن في العالم
http://almnatiq.net/?p=763187
المناطق - الرياض

كان يوليو 2019 الشهر الأكثر حرا الذي تمّ تسجيله حتى الآن في العالم، على ما أعلنت الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي الخميس، مؤكدة بذلك إعلانا مماثلا صدر عن الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أيام.
وقالت الإدارة الأمريكية إن “القسم الأكبر من الكوكب شهد حرا غير مسبوق في يوليو، وبلغت الحرارة درجات قصوى جديدة خلال الشهر الأكثر حرا الذي تم تسجيله حتى الآن”.
وأشارت إلى أن “الحر القياسي قلص أيضا جليد القطب الشمالي والقطب الجنوبي إلى أدنى مستويات تاريخية”.
وبحسب الإدارة، فإن متوسط الحرارة في العالم في يوليو تخطى بـ 0.95 درجة مئوية متوسط الحرارة في القرن العشرين وهو 15.8 درجة مئوية، ما يجعل من الشهر الماضي الأكثر حرا في سجلاتها التي تعود إلى العام 1880.
والشهر السابق الأكثر حرا كان يوليو 2016.
وأوضحت إدارة المحيطات والغلاف الجوي أن “تسعة من أكثر أشهر يوليو العشرة الأكثر حرا سجلت منذ العام 2005، وآخر خمس سنوات كانت الأشد حرا”.
وعرفت ولاية ألاسكا شهر يوليو الأكثر حرا منذ أن بدأت تسجيل الدرجات عام 2005.
كذلك عرفت عدة بلدان أوروبية درجات حرارة قياسية جديدة، وكان الشهر الماضي الأشد حرا حتى الآن في إفريقيا بمجملها.
في المقابل، ذاب جليد القطب الشمالي متقلصا إلى أدنى مستوياته لشهر يوليو بمقدار 19.8% دون المعدل، متخطيا بذلك أدنى مستوياته التاريخية السابقة المسجلة في يوليو 2012، بحسب تحليل أصدره المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد استنادا إلى معطيات إدارة المحيطات والغلاف الجوي ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

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