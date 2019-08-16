رشيدة طليب تلتزم بشروط إسرائيل.. لا ترويج للمقاطعة

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، الجمعة، أن إسرائيل ستسمح للنائبة الأميركية رشيدة طليب بزيارة أسرتها في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن حظرت زيارتها الرسمية، وذلك لالتزام البرلمانية الأميركية بشروط الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه لن يسمح لطليب وعضو الكونغرس إلهان عمر، اللتين تنتميان للحزب الديمقراطي، بالقيام برحلة مزمعة إلى إسرائيل، لكنه قال إذا قدمت طليب طلباً لزيارة أسرتها لأسباب إنسانية فستنظر إسرائيل في ذلك طالما تعهدت بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل.

تعهد لإسرائيل

وقرر وزير الداخلية أرييه درعي، الجمعة، الموافقة على دخول طليب في زيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاماً.

وبعثت عضوة الكونغرس طليب رسالة إلى الوزير درعي الليلة تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل، واحترام القيود المفروضة عليها أثناء الزيارة، ووعدت بعدم الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتها. وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنجليزية التي نشر نصها على الإنترنت: “قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها”، مضيفة: “أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي”.

وأبدت طليب وعمر دعمهما لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS) المؤيدة للفلسطينيين. وبحسب القانون الإسرائيلي يمكن رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل.

موعد الزيارة

ولم يعلن رسمياً عن موعد للجولة لكن مصادر مطلعة على خطط الزيارة قالت إنها كانت ستبدأ مطلع الأسبوع القادم.

وخططت النائبتان لزيارة القدس الشرقية والضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وذكر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، الشهر الماضي، أنه سيتم السماح لهما بالدخول احتراماً للكونغرس الأميركي والعلاقات الأميركية الإسرائيلية.

أصول النائبتين

تعود جذور رشيدة طليب (43 عاماً) المولودة في الولايات المتحدة لقرية بيت عور الفوقا في الضفة الغربية. ولا تزال جدتها وأقارب لها يعيشون هناك.

وقال عمها بسام طليب: “لقد فوجئنا اليوم بأنهم منعوا زيارة رشيدة. من الجور والعنصرية أن يمنعوها من زيارة بلدها فلسطين وعائلتها في فلسطين”.

وترجع أصول إلهان عمر إلى الصومال التي هاجرت منها وهي طفلة للولايات المتحدة وتمثل الدائرة الخامسة للكونغرس في ولاية مينيسوتا.