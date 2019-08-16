مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

هنأ مدير تعليم محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري باسمه وباسم كافة منسوبي التعليم بالمحافظة ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ، وما شهده من تنظيم وجهود وجاهزية وقدرات هائلة حرصت الدولة – رعاها الله- على توفيرها وتسخيرها للحجاج.

وقال مدير التعليم : “إن الخدمات الكبيرة التي قدمتها حكومة المملكة تؤكد دائماً حرصها ، قيادة وشعباً، على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمثل نهج قادة هذه البلاد المباركة في خدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه” ، مُشيراً إلى أن الخدمات والتسهيلات الهائلة التي قدمتها انعكست على انسيابية رحلة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم .

وأكد العُمري أن القيادة الحكيمة -أعزها الله- تعمل عامًا بعد عام على تطوير مشروعات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتهيئة جميع مايُسهل للحجاج أداء فريضتهم بكل سهولة وأمان.

وهنأ مدير التعليم بالمناسبة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية ، على نجاح خطط الحج ، وتكامل الجهود حتى أدى الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة ، سائلاً الله العلي القدير أن يديم عز القيادة الحكيمة ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ويعيد هذه المناسبة العزيزة على هذه البلاد في الأعوام القادمة بكل خير ويحفظ أمنها وأمانها وازدهارها .