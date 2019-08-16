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المعيقلي في خطبة الجمعة: أفضل الذكر بعد القرآن، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وهن الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

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كشافة المدينة يواصلون خدماتهم للفترة الموسمية الثانية

كشافة المدينة يواصلون خدماتهم للفترة الموسمية الثانية
http://almnatiq.net/?p=763223
المدينة المنورة - فهد الجهني
باشرشباب الجوالة و الكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية مهامهم التطوعية في خدمة الحجاج للفترة الموسمية الثانية لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك من خلال مساندة العديد من الجهات العاملة في خدمة الحجاج القادمين للمدينة المنورة برا من مكة المكرمة قبيل مغادرتهم  لبلدانهم ، حيث تشهد المنطقة كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة .
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن مهام وواجبات الجوالة والكشافة تسهم في تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن بالتعاون مع عدد من الجهات  ، مثمنا لهم جهودهم خلال الفترة الموسمية الأولى ومنوها بأن هذه الأعمال النبيلة تسهم في إكساب أبنائنا من الجوالة والكشافة المزيد من الخبرات في  حب خدمة الآخرين ومساعدتهم وتقديم العون لهم وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات التعليمية المشاركة معها من كشافة التعليم والجامعات والتعليم الفني تجاه المجتمع والإسهام في القيام بواجباتهم تجاه ضيوف الرحمن من زوار المدينة المنورة .
بدوره بين قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني، أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يستمر ويتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والجوالة والكشافة الذين ينتشرون خلال فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد والمساجد إذ يواصل الجوالة والكشافة خدماتهم للحجاج من زوار المسجد النبوي لمرحلة ما بعد الحج التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري .
يذكر أن معدل ساعات العمل اليومية للجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر هي خمس ساعات ينتشر خلالها الكشافة لتقديم خدماتهم في المواقع الميدانية التي تم تخصيصها لأداء مهامهم على الوجه المطلوب في كل من المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وفي مسجد قباء والقبلتين وسيد الشهداء والمستشفيات المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي ومراكز الارشاد ، وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة ضمن (3) فترات للعمل تشمل التجمع وتمام الفرق وتحية العلم والانطلاق لمباشرة أعمال الخدمة والعودة بعد الخدمة وتسليم التقارير الإحصائية اليومية ثم الانصراف .

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