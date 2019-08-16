كشافة المدينة يواصلون خدماتهم للفترة الموسمية الثانية

المدينة المنورة - فهد الجهني

باشرشباب الجوالة و الكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية مهامهم التطوعية في خدمة الحجاج للفترة الموسمية الثانية لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك من خلال مساندة العديد من الجهات العاملة في خدمة الحجاج القادمين للمدينة المنورة برا من مكة المكرمة قبيل مغادرتهم لبلدانهم ، حيث تشهد المنطقة كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن مهام وواجبات الجوالة والكشافة تسهم في تقديم الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن بالتعاون مع عدد من الجهات ، مثمنا لهم جهودهم خلال الفترة الموسمية الأولى ومنوها بأن هذه الأعمال النبيلة تسهم في إكساب أبنائنا من الجوالة والكشافة المزيد من الخبرات في حب خدمة الآخرين ومساعدتهم وتقديم العون لهم وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات التعليمية المشاركة معها من كشافة التعليم والجامعات والتعليم الفني تجاه المجتمع والإسهام في القيام بواجباتهم تجاه ضيوف الرحمن من زوار المدينة المنورة .