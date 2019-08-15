فنون القصيم تحتفل بالعيد بعروض فلكلورية بدار عنيزة للتراث الشعبي

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نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم مساء يوم أمس الخميس بالتعاون مع فرقة دار عنيزة للتراث الشعبي عروضاً للفلكلوريات الشعبية قدمتها الفرقة بمقرها بمحافظة عنيزة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس لجنة الفنون الشعبية والموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالقصيم طارق المنصور، أن إقامة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يأتي إيماناً من إدارة الجمعية بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية ومشاركة الأهالي فرحة العيد ضمن برامجها الثقافية والفنية لبث روح الفرح والبهجة بالعيد، لافتاً إلى أن فرقة دار عنيزة للتراث الشعبي قدمت العديد من ألوان الفنون الشعبية التي تزخر بها المملكة، والتي تتنوع وتختلف باختلاف بيئتها الجغرافية، من خلال سهرة للفلكلور الشعبي احتضنتها الفرقة بموقعها، عاش من خلالها الحضور من أفراد المجتمع أجواء فرائحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي تمثل وتجسد التراث والفلكلور الذي يشكل منظومة الفنون الشعبية في المملكة للاحتفال بالعيد وإظهار مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، وتعريف المجتمع بأهمية المحافظة على التراث السعودي الأصيل، والتي من خلالها استطعنا صنع لوحة جميلة تعبر عن أفراح وطن، وثمن المنصور لفرقة دار عنيزة للتراث الشعبي ما يقومون به من جهود في تقديم العديد من الأنشطة الفنية والشعبية منذ تأسيسها.