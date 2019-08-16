شاهد تجربة الاطفال… بموسم الطائف

الطائف - عادل الزهراني

حظي الأطفال بموسم الطائف بعناية من منظمي الموسم وذلك بمشاركتهم في العديد من الفعاليات منها تعليمهم العديد من التحديات والمواهب مثل الرسم والتصوير والفروسية وركوب الجمال وغيرها

فقد ذكر ماجد الجهني من أهالي المدينة زرت مهرجان ولي العهد للهجن وقد حظي ابنائي بتعلم الرسم وركوب الجمال اما صالح العامري فتحدث عن تجربة أبناءه بسوق عكاظ انهم تعلمو حضارات جديدة إضافة الى الفروسية وبعض شعراء العرب ومشاركتهم في فعالية ارت شوب اما ياسمين محمد من أهالي جدة فذكرت ان أبناؤها تعلمو فن التصوير والرسم وصناعة العطور من زيارة قرية ورد .

كما تحدث عمر الأسمري عن مشاركة عائلته بتسلق الجبال ومشاركتهم في ماراثون الألوان وأنها تجربة مميزة وناجحة.

شاكرين منظمي هذه الفعاليات وانها مفتاح لتجدد الثقافة وإعادة الحضارة العربية الى سابق عهدها.