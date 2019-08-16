احدث الأخبار

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي
أبرز المواد
 أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي
أبرز المواد
 مراقبون: زيارة وفد الحوثيين لطهران اعتراف علني بالتبعية
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تطلق مبادرة “إياب” لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 الدوسري يبحث أوجه التعاون بين رواد ومرشدات الخليج العربي ومنظمة الايسيسكو
منطقة الرياض
 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف
أبرز المواد
 شاهد تجربة الاطفال… بموسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 فنون القصيم تحتفل بالعيد بعروض فلكلورية بدار عنيزة للتراث الشعبي
منطقة القصيم
 المعيقلي في خطبة الجمعة: أفضل الذكر بعد القرآن، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وهن الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة : وظيفة المسلم في هذه الحياة الاستقامة على توحيد الله سبحانه وإفراد العبادات كلها له وحده
أبرز المواد
 جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 كشافة المدينة يواصلون خدماتهم للفترة الموسمية الثانية
منطقة المدينة المنورة
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

أبرز المواد
أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي

أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي

أبرز المواد
مراقبون: زيارة وفد الحوثيين لطهران اعتراف علني بالتبعية

مراقبون: زيارة وفد الحوثيين لطهران اعتراف علني بالتبعية

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تطلق مبادرة “إياب” لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن

هيئة الطيران المدني تطلق مبادرة “إياب” لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن

أبرز المواد

الدوسري يبحث أوجه التعاون بين رواد ومرشدات الخليج العربي ومنظمة الايسيسكو

الدوسري يبحث أوجه التعاون بين رواد ومرشدات الخليج العربي ومنظمة الايسيسكو
http://almnatiq.net/?p=763263
المناطق - الرباط

التقى صباح اليوم نائب رئيس اللجنة التظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي ، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات  الدكتور أحمد بن ثاني الدوسري ، بنائب مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- الدكتور كوني مامادو في مكتبه بالمنظمة بالرباط.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره العضو السابق باللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الرائد يوسف الطراروه ، بحث اوجه التعاون المشترك بين اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي  ومنظمة الايسيسكو .

من جهة أخرى أوضح الدكتور أحمد الدوسري انه تم تقديم العروض النهائية  لملف الترجمة في المؤتمر العالمي الـ 29 لمنظمة الصداقة العالمية لرواد الكشافة والمرشدات  الذي سيعقد في مدريد في الفترة من 17 الى 22 اغسطس 2020 ، بحيث تكون اللغة العربية أحدى اللغات المعتمدة بهذا المؤتمر.

بدوره أكد مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- الدكتور أحمد ولد أباه، التزام المنظمة بما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن تغطية تكلفة رسوم ترجمة أعمال المؤتمر الى اللغة العربية.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور الدوسري نيابة عن اللجنة التنظيمية درع تذكاري للمنظمة تسلمه الدكتور كوني مامادو ، تقديراً من اللجنة للمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، عرفاناً بدعمه لأنشطة اللجنة التنظيمية الخليجية ، واللجنة التنفيذية العربية لرواد الكشافة والمرشدات.

روابط ذات صلة

هيئة الطيران المدني تطلق مبادرة “إياب” لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن

هيئة الطيران المدني تطلق مبادرة “إياب” لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن
مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

مدير تعليم وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
شرطة الرياض تكشف حقيقة تعدّي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد بالخرج

شرطة الرياض تكشف حقيقة تعدّي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد بالخرج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*