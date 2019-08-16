الدوسري يبحث أوجه التعاون بين رواد ومرشدات الخليج العربي ومنظمة الايسيسكو

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التقى صباح اليوم نائب رئيس اللجنة التظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي ، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الدكتور أحمد بن ثاني الدوسري ، بنائب مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- الدكتور كوني مامادو في مكتبه بالمنظمة بالرباط.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره العضو السابق باللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الرائد يوسف الطراروه ، بحث اوجه التعاون المشترك بين اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الايسيسكو .

من جهة أخرى أوضح الدكتور أحمد الدوسري انه تم تقديم العروض النهائية لملف الترجمة في المؤتمر العالمي الـ 29 لمنظمة الصداقة العالمية لرواد الكشافة والمرشدات الذي سيعقد في مدريد في الفترة من 17 الى 22 اغسطس 2020 ، بحيث تكون اللغة العربية أحدى اللغات المعتمدة بهذا المؤتمر.

بدوره أكد مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- الدكتور أحمد ولد أباه، التزام المنظمة بما تم الاتفاق عليه مسبقاً بشأن تغطية تكلفة رسوم ترجمة أعمال المؤتمر الى اللغة العربية.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور الدوسري نيابة عن اللجنة التنظيمية درع تذكاري للمنظمة تسلمه الدكتور كوني مامادو ، تقديراً من اللجنة للمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، عرفاناً بدعمه لأنشطة اللجنة التنظيمية الخليجية ، واللجنة التنفيذية العربية لرواد الكشافة والمرشدات.