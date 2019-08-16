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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

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أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي
http://almnatiq.net/?p=763280
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، لوالد وذوي الشهيد العريف سالم بن سلمان بن جابر الحريصي ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم ، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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