التوجيه بسرعة القبض على المعتدين على فتاة حديقة العيدابي

جازان - فضة عطيف

إعتدى مجموعة شبان على سيدة خلال قيامها بعملها بحديقة محافظة العيدابي امس وقام الشبان بتصرف مستهتر ومضايق المرأة التي تقوم بعمل تأجير دبابات أطفال بالحديقة العامة ..

ووجه محافظ العيدابي أ. عبدالله الظافري بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن قيام شباب بمضايقة امرأة تقوم بتأجير درجات الأطفال بحديقة العيدابي، بإتخاذ اللازم حيال ممارسات ومضايقة هؤلاء الشبان وتعديهم على عمل وممتلكات المرأة بحديقة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المتسببين في الحادثة وإحالتهم للجهات المختصة، موجها بدعم المرأة وتسهيل وتنظيم عملها بالصورة مناسبة.