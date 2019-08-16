احدث الأخبار

نائب رئيس لجنة الهجن بالبحرين: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل أضخم تظاهرة رياضية تشهدها سباقات الهجن عالميا
أبرز المواد
 التوجيه بسرعة القبض على المعتدين على فتاة حديقة العيدابي
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي
أبرز المواد
 أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي
أبرز المواد
 مراقبون: زيارة وفد الحوثيين لطهران اعتراف علني بالتبعية
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تطلق مبادرة “إياب” لتسهيل مغادرة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 الدوسري يبحث أوجه التعاون بين رواد ومرشدات الخليج العربي ومنظمة الايسيسكو
منطقة الرياض
 6500 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف
أبرز المواد
 شاهد تجربة الاطفال… بموسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 فنون القصيم تحتفل بالعيد بعروض فلكلورية بدار عنيزة للتراث الشعبي
منطقة القصيم
 المعيقلي في خطبة الجمعة: أفضل الذكر بعد القرآن، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وهن الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد النبوي في خطبة الجمعة : وظيفة المسلم في هذه الحياة الاستقامة على توحيد الله سبحانه وإفراد العبادات كلها له وحده
أبرز المواد
نائب رئيس لجنة الهجن بالبحرين: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل أضخم تظاهرة رياضية تشهدها سباقات الهجن عالميا

نائب رئيس لجنة الهجن بالبحرين: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل أضخم تظاهرة رياضية تشهدها سباقات الهجن عالميا

أبرز المواد
التوجيه بسرعة القبض على المعتدين على فتاة حديقة العيدابي

التوجيه بسرعة القبض على المعتدين على فتاة حديقة العيدابي

أبرز المواد
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

أبرز المواد
أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي

أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي

أبرز المواد

نائب رئيس لجنة الهجن بالبحرين: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل أضخم تظاهرة رياضية تشهدها سباقات الهجن عالميا

نائب رئيس لجنة الهجن بالبحرين: مهرجان ولي العهد للهجن يشكل أضخم تظاهرة رياضية تشهدها سباقات الهجن عالميا
http://almnatiq.net/?p=763287
المناطق _ الطائف

أكد نائب رئيس لجنة الهجن في مملكة البحرين وعضو المنظمه الدولية للابل عادل الكعبي أن مهرجان ولي العهد للهجن اصبح يشكل تظاهرة ثقافية راقية.
وعد الكعبي في تصريح صحفي مهرجان ولي العهد للهجن والمقام منافسته حالياً على أرض ميدان محافظة الطائف للهجن، الأضخم عالمياً في رياضة سباقات الهجن من حيث جوائزه التي تصل إلى 52 مليون ريال، وعدد اشواطه التي تصل 439 شوطا، وإلى تعداد الهجن المشاركة والتي يتجاوز تعدادها إلى أكثر من 100 الف مطية، قادمة من مختلف الدول العربية.
وأشار الكعبي إلى أن مهرجان ولي العهد للهجن حقق في عامه الأول حضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية مشاركة.

روابط ذات صلة

التوجيه بسرعة القبض على المعتدين على فتاة حديقة العيدابي

التوجيه بسرعة القبض على المعتدين على فتاة حديقة العيدابي
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف سالم الحريصي
أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي

أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف حسن جعفري والعريف سالم الحريصي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*