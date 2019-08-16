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3500 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المدينة المنورة

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3500 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المدينة المنورة

3500 حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=763299
المناطق _ المدينة المنورة

غادر المدينة المنورة اليوم ” 3500″ حاج وحاجة من ضيوف برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج.
وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمنت الصلاة في مسجد رسول الله – عليه الصلاة والسلام -, وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه المكرمة المباركة ، منوهين بالجهود المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برنامج الاستضافة، لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة .

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