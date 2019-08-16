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جوازات الوديعة تودع ضيوف الرحمن اليمنيين المستفيدين من برنامج ضيوف الملك للحج والعمرة

جوازات الوديعة تودع ضيوف الرحمن اليمنيين المستفيدين من برنامج ضيوف الملك للحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=763303
المناطق _ نجران

ودعت جوازات منفذ الوديعة ضيوف الرحمن من اليمنيين، الذين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -باستضافتهم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لآداء مناسك الحج لهذا العام، بكل حفاوة وقدمت لهم الهدايا والورد.
وأوضح مدير جوازات منطقة نجران والمشرف على أعمال الحج بجوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أنه وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله والمتابعة المستمرة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ودعت جواوزات نجران الأخوة الأشقاء الحجاج اليمنيين المغادرين إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة بعد أدائهم فريضة الحج، وجرى إنهاء إجراءاتهم مغادرتهم بكل يسر وسهولة، سائلا الله لهم قبول حجهم وأن يصلوا إلى بلدهم وأهاليهم سالمين غانمين .

 

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