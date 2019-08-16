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رئيس “نزاهة” يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1440هـ

رئيس “نزاهة” يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1440هـ

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أمطار على محافظة الطائف

أمطار على محافظة الطائف

أجواء المناطق

رئيس “نزاهة” يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1440هـ

رئيس “نزاهة” يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=763307
المناطق _ الرياض

رفع معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن ، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 هـ.
ونوّه رئيس “نزاهة” بتوجيهات القيادة الرشيدة لكافة القطاعات المشاركة في الحج ببذل الجهود لخدمة الحجاج ورعايتهم وتقديم الخدمات اللازمة، ودعا الله أن يعيد مثل هذه المواسم على وطننا الغالي وهو ينعم بالأمن والاستقرار والتقدم في جميع المجالات.

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