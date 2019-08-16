توجيه عاجل من أمير جازان بضبط المعتدين على فتاة العيدابي وإحالتهم للنيابة

المناطق _ جازان

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم الجمعة توجيهًا عاجلًا، بالقبض على مجموعة الشباب الذين ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على امرأة في حديقة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان.

وشدد أمير المنطقة على وجوب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم والتحقيق معهم حيال الأمر، والإطمئنان على وضع المرأة من كافة النواحي بما فيها حالتها الصحية وإحالة المعتدين إلى النيابة العامة لإتخاذ اللازم بحقهم، وبمتابعة من نائب أمير منطقة جازان.

يأتي هذا التوجيه بعد مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تصرفات سلبية قام بها عدد من الشباب في إحدى الحدائق العامة بمحافظ العيدابي شرق منطقة جازان تجاه المرأة السعودية التي تعمل على تأجير عدد من الدراجات وألعاب الأطفال بالحديقة.

وكان محافظ العيدابي عبدالله الظافري وجه بسرعة القبض على شباب اعتدوا على امرأة تعمل في تأجير دراجات للأطفال بحديقة عامة في المحافظة.

وأكد محافظ العيدابي، ضرورة إتخاذ الإجراءات النظامية بحق المعتدين الذين أقدموا على مضايقة المرأة والإعتداء على عملها وممتلكاتها في حديقة عامة، مشددًا على أهمية محاسبة المتسببين في الحادثة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

ووجه المحافظ الظافري، بدعم المرأة السعودية وتسهيل عملها بصورة لائقة ومناسبة لها .