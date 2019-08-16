جبل طارق: حرمنا سوريا من شحنة نفط بقيمة 140 مليون دولار

المناطق - وكالات

كشفت حكومة جبل طارق، الجمعة، أنها منعت وصول شحنة نفط خام بقيمة 140 مليون دولار أمريكي للحكومة السورية، عبر احتجاز الناقلة الإيرانية، Grace 1.

وقال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، إن بلاده حرمت النظام السوري من شحنة نفط خام بقيمة 140 مليون دولار أمريكي عبر احتجاز الناقلة.

وأكد بيكاردو أن جبل طارق تمتلك ضمانات مكتوبة من قبل الحكومة الإيرانية بان الناقلة لن تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي عبر الوصول إلى أي جهة أو فرد تشمله العقوبات.

وعبر رئيس حكومة جبل طارق عن فخره وسعادته بأن بلاده نجحت في تعطيل محاولة لخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صحفي أصدره الجمعة.

وكانت قد أعلنت حكومة جبل طارق عن قرارها بالإفراج عن الناقلة الإيرانية، الخميس، بعد أن تلقت ضمانات من طهران بأن الناقلة لن تتجه إلى سوريا.

بدورها، نفت إيران تقديم ضمانات بهذا الشأن وأكدت أنها تدعم دمشق في جميع المجالات، مشيرة إلى أن حكومة جبل طارق وبريطانيا ادعتا الحصول على ضمانات من طهران لـ”التغطية” على الإفراج “المشرف” عن الناقلة، وفقا لتصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي.