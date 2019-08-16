إنفاذا لتوجيهات الفيصل.. القبض على وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة في شميسي مكة

المناطق _ جدة

إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ألقت الجهات الأمنية القبض على وافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة كانوا على وشك توزيع لحوم جمال وأغنام نافقة.

وتضمن توجيه أمير منطقة مكة المكرمة تطبيق أقصى العقوبات بحقهم وترحيلهم ، وتكريم الشخص المبلغ عنهم.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مواطن عثوره على أعداد كبيرة من الجمال والأغنام النافقة في منطقة الشميسي ووجود عمالة وافدة تستعد لتوزيع لحومها.