وظائف إدارية وتدريبية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

وظائف إدارية وتدريبية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

أبرز المواد
الفيحاء يختتم استعداداته لودية التعاون

الفيحاء يختتم استعداداته لودية التعاون

أبرز المواد
“المدينة الوردية” السعودية عملاق سياحي جديد

“المدينة الوردية” السعودية عملاق سياحي جديد

أبرز المواد
التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران

أبرز المواد

جولات رقابية مكثفة على المطاعم والأسواق برجال ألمع

جولات رقابية مكثفة على المطاعم والأسواق برجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=763330
المناطق _ عسير

نفذت بلدية رجال ألمع التابعة لأمانة منطقة عسير الأسبوع الحالي العديد من الحملات الرقابة على العديد من الأسواق والمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت لتقديم منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية  نفذت ٢٥ جولة أسفرت عن مخالفة ٨ منشأت وإنذار ١٣ من المحلات وإغلاق٤ منشأت ،بجانب إتلاف ومصادرة ٤٠ كيلو جرام من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك و١٣لتر من الزيوت ، وأشار إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

وأكد “حافظ” أن البلدية ماضية في تكثيف أعمالها الميدانية بشكل موسع؛ للحد من الغش في الأسواق والمطاعم ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وتأتي تلك الجهود في إطار سعي البلدية لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

 

روابط ذات صلة

شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل

شركة الغنيم توفر وظائف للجنسين بخميس مشيط وأبها ومحايل
الشهراني يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة نجاح بنادي عسير الفوتوغرافي

الشهراني يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة نجاح بنادي عسير الفوتوغرافي
أمانة عسير تخالف 14صالون حلاقة و تضبط 8 عمال مخالفين بمدينة أبها

أمانة عسير تخالف 14صالون حلاقة و تضبط 8 عمال مخالفين بمدينة أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*