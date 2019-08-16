جولات رقابية مكثفة على المطاعم والأسواق برجال ألمع

المناطق _ عسير

نفذت بلدية رجال ألمع التابعة لأمانة منطقة عسير الأسبوع الحالي العديد من الحملات الرقابة على العديد من الأسواق والمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت لتقديم منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية نفذت ٢٥ جولة أسفرت عن مخالفة ٨ منشأت وإنذار ١٣ من المحلات وإغلاق٤ منشأت ،بجانب إتلاف ومصادرة ٤٠ كيلو جرام من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك و١٣لتر من الزيوت ، وأشار إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

وأكد “حافظ” أن البلدية ماضية في تكثيف أعمالها الميدانية بشكل موسع؛ للحد من الغش في الأسواق والمطاعم ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وتأتي تلك الجهود في إطار سعي البلدية لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.