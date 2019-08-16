التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران في اليمن.

واعتبر التحالف أن “استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض”.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار (مسيرة) من محافظة صنعاء وسقوطها بمحافظة عمران على الأعيان المدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن “الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم من (صنعاء) طائرة بدون طيار من (مفخخة) في امتداد لعملياتها الإرهابية وسقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء”.

وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيات ونظام إيران.

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.