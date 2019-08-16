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ميليشيا الحوثي تطرد الأيتام من دار الإيواء في الحديدة

ميليشيا الحوثي تطرد الأيتام من دار الإيواء في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=763354
المناطق_وكالات

أجبرت ميليشيات الحوثي عشرات الأيتام على مغادرة دار المعالي لإيواء الأيتام في مدينة المراوعة بمحافظة الحديدة غربي اليمن

وقال مصدر محلي: إن المشرف الحوثي المدعو أبو المجد ياسر المروني، أقدم على اقتحام الدار وتحويلها مقرًّا لعقد الدورات الصيفية الطائفية للحوثيين، بحسب العربية

وأفاد المصدر أن القيادي الحوثي المروني ومعه المتحوث مدير مديرية المراوعة المدعو أدهم ثوابة، أقرّا بتحويل الدار إلى مقرٍّ لعقد الدورات الصيفية واستخدام المدرسة التابعة لها لعقد الدورات الثقافية، بحسب ما ذكره موقع الحديدة نت المحلي

وأضاف المصدر أن إدارة الدار اضطرت لإخلائه من الأيتام خوفًا على سلامتهم بعد أن أصبح مسلحو الحوثي ومشرفوهم يسيطرون عليه بشكل دائم واستخدامه لأغراض خاصة بهم، مؤكدًا أن الأيتام أصبحوا اليوم بلا مأوى أو سكن

يذكر أن الدار تشرف على إدارتها مجموعة من المتطوعات، ويعتمدن بشكل كبير على دعم فاعلي الخير والمغتربين لإيواء أيتام المديرية معيشيًّا وتأهيلهم علميًّا

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