الفيحاء يختتم استعداداته لودية التعاون

الفيحاء يختتم استعداداته لودية التعاون

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الفيحاء يختتم استعداداته لودية التعاون

الفيحاء يختتم استعداداته لودية التعاون
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المناطق_الرياض

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره التعاون غدا السبت في مباراة ودية، وأوضح الحساب الرسمي لنادي الفيحاء على موقع “تويتر” أن المباراة ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، واختتم الفيحاء استعداداته للمباراة الودية ضد التعاون، وحرص خورخي سيماو، المدير الفني لفريق الفيحاء، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية وتكتيكية تحت إشراف جابرييل قوميز، وأجرى اللاعبون مجموعة من التدريبات الترفيهية باستخدام الكرة، تلاها مناورة تكتيكية على منتصف الملعب.

واختتم اللاعبون المران بتسديد كرات مباشرة على المرمى من الركلات الثابتة والركنية، ويخوض التعاون مباراته الأولى يوم الجمعة المقبل بمواجهة الحزم، قبل يوم من مباراة الفيحاء الأولى ضد الفيصلي.

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