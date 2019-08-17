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الخدمة المدنية تحدد موعد حيز تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الخدمة المدنية تحدد موعد حيز تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=763371
المناطق_الرياض

نشر موقع وزارة الخدمة المدنية حيز تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية الحديدة وقالت عبر موقعها إنّ تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها.

وستدخل ​لائحة الوظائف التعليمية حيز التنفيذ في 26 ربيع الثاني من العام 1441هـ؛ وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء -الموقّر- لسلّم رواتب الوظائف التعليمية.

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