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الصحة: 200 ألف حاج استفادوا من خدمات مراكز الرعاية في المشاعر المقدسة

الصحة: 200 ألف حاج استفادوا من خدمات مراكز الرعاية في المشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=763381
المناطق_مكة

كشفت “الصحة” عن تسجيل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمشاعر المقدسة لزيارة أكثر من 200 ألف حاج، وأكثر من 18 ألف زيارة للعيادات المتنقلة، من ضمن نحو نصف مليون حاج قدمت لهم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية في المنشآت الصحية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وكانت “الصحة” قد أتمت تجهيز مراكزها الصحية لخدمة ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة منذ وقت مبكر.
وتعد مراكز الرعاية الصحية الأولية من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة وذلك لانتشارها الواسع من خلال 94 مركزا صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي لتشمل جميع المشاعر المقدسة في منى والجمرات وعرفات ومزدلفه كما تم دعمها بـ 6 عيادات متنقلة، مما يمكن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر وتحتوي على كافة التجهيزات اللازمة من ادوية ومختبرات.
و تقدم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين من جروح والإجهاد الحراري كما تقدم الخدمات اللازمة لمرضى الامراض المزمنة، وتقدم تلك الخدمات عن طريق كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.
وأتمت الصحة قبل بداية موسم حج هذا العام تطوير البنية التحتية للعديد من تلك المراكز وأعادت تأهيلها في سبيل تقديم خدمات تواكب تطلعات المستفيدين.
وكان هذا الموسم قد شهد مشاركة 6 عيادات متنقلة تتمركز في مسار انتقال حجاج بيت الله الحرام.

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