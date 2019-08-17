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بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين في افتتاح الدوري الألماني

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بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين في افتتاح الدوري الألماني

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين في افتتاح الدوري الألماني
http://almnatiq.net/?p=763393
المناطق_وكالات

استهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بالتعادل مع ضيفه هيرتا برلين 2 – 2 يوم الجمعة في افتتاحية مباريات الدوري هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم هيرتا برلين 2 – 1، حيث تقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24 وتعادل هيرتا برلين بهدف سجله دودي لوكيباكيو في الدقيقة 36 ثم أضاف ماركو غروجيتش الهدف الثاني لهيرتا برلين في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية للمرة السابعة على التوالي وتحقيق رقم قياسي جديد. وبهذه النتيجة حصد كل فريق أول نقطة له في الدوري لهذا الموسم.

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