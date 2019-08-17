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أتلتيك بلباو يسقط برشلونة في افتتاح الدوري الأسباني

أتلتيك بلباو يسقط برشلونة في افتتاح الدوري الأسباني

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أتلتيك بلباو يسقط برشلونة في افتتاح الدوري الأسباني

أتلتيك بلباو يسقط برشلونة في افتتاح الدوري الأسباني
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استهل برشلونة حملته للحفاظ على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم، بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر – 1، يوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل أرتيز أدوريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من ضربة خلفية مزدوجة سكنت شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وعانى برشلونة من غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب، بالإضافة إلى خروج مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز مصاباً في الدقيقة 35، ليحل لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلاً منه. وحصد بلباو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم فيما ظل برشلونة بلا رصيد من النقاط.

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