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دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك

دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=763405
المناطق_محمد الحسن

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف يبذل منسوبو جوازات وجمرك منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، جهودًا حثيثة لإنهاء إجراءات المسافرين القادمين عبر المنفذ بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك .

ويشرف على تسهيل الإجراءات وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ورئيس مركز الحديثة جريد بن صالح الجريد الذي يقف بشكل مباشر مع رجال الجوازات والجمارك لضمان سير العمل فيها والعمل على راحة القادمين للمملكة العربية السعودية عبر المنفذ .
وقد بلغ عدد القادمين عبر المنفذ منذ صباح اليوم الجمعة وحتى المساء أكثر من 13 ألف مسافر عبروا ستة مسارات للسيارات الصغيرة وصالتين للحافلات في جوازات المنفذ، بينما تعمل 30 بائكة للحافلات و خمسة مسارات للسيارات الصغيرة بجمرك المنفذ .
وتم تشغيل المنفذ بكامل طاقته من الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية منعاً لتأخير إجراءات دخول القادمين عبر المنفذ ، كما يشهد المنفذ هذه الأيام مغادرة الحجاج الأردنيين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

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